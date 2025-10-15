Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Военный РФ угрожал ножом и изнасиловал девушку в оккупированном Зугрэсе на Донетчине
15 октября 2025, 14:53

Военный РФ угрожал ножом и изнасиловал девушку в оккупированном Зугрэсе на Донетчине

Российский оккупант Алексей Котовский. Фото: ASTRA Российский оккупант Алексей Котовский. Фото: ASTRA

Неоднократно судимого российского военнослужащего из Читинской области РФ подозревают в изнасиловании 22-летней девушки в оккупированном городе Зугрэс Донецкой области. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на источники.

Он изнасиловал девушку, угрожая ей ножом. Речь идет о 29-летнем Алексее Котовском, служившем в воинской части 41869. Задержан ли оккупант – неизвестно.

В 2012 году Котовский убил мужчину, ударив его несколько раз ножом в грудь и спину. Вместе с сообщниками они украли кошелек убитого. Также он был судим за хранение наркотиков в крупном размере.

Когда именно мужчина заключил контракт и отправился на войну с Украиной – неизвестно. Судя по соцсетям Котовского, в России у него есть жена.

Напомним, что в оккупированном Донецке задержали российского военного, который платил восьмикласснице за интимные фото и видео.

