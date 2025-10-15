Россия усиливает удары по железным дорогам Украины: последствия и цели ударов

Скриншот

Россия все чаще наносит удары по поездам и объектам «Укрзализныци». Из-за сообщений о минировании составы вынуждены останавливаться, пассажиров эвакуируют, а рейсы задерживаются. Это создает значительные неудобства и нарушает графики движения.



Аналитики отмечают, что «Укрзализныця» и ее активы стали одной из главных мишеней российской армии. Если раньше основными целями были морские порты и предприятия, не связанные с военным производством, то теперь атаки все чаще направлены на железнодорожные объекты, даже в небольших городах.

По мнению экспертов, Россия ведет против Украины очередной этап экономической войны, стремясь поразить энергетику и транспорт. Так как железная дорога — ключевой перевозчик страны, удары по узловым станциям парализуют работу целых регионов, что напрямую отражается и на деятельности армии.

Украинский бюджет сейчас условно разделен на две части: «мирную» экономику, финансируемую в том числе за счет помощи ЕС, и оборонные расходы, которые наполняются за счет работы украинских предприятий и граждан. Удары по железным дорогам сокращают объем перевозок — особенно экспортных грузов, таких как зерно и металл, что снижает доходы бюджета и усиливает экономическое давление.

Кроме этого атаки РФ имеют и психологическую цель — запугать пассажиров, показать уязвимость инфраструктуры и вызвать хаос. Несмотря на это, сотрудники «Укрзализныци» нередко с риском для жизни оперативно восстанавливают поврежденные участки, возвращая движение в кратчайшие сроки.

Отдельная задача России — помешать военным перевозкам. Однако нередко удары приходятся по обычным пассажирским поездам и электричкам, не связанным с армией. Украинские аналитики считают, что такие атаки — осознанные и прицельные, а не случайные промахи.

При этом «высокоточное» оружие РФ далеко не всегда демонстрирует заявленную точность. Украинские военные используют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы сбивать координаты дронов и ракет, отводя их от целей.

В прифронтовых зонах россиянам проще атаковать: используются управляемые беспилотники, FPV-дроны и «шахеды». Чем дальше от линии фронта, тем сложнее нанести удар — подвижной состав постоянно перемещается, и для атаки требуются точные данные о его местоположении.

Подробнее смотрите в авторском материале журналистов «Новости Донбасса».