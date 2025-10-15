Росія посилює удари по залізницях України: наслідки та мета ударів

Скріншот

Росія все частіше завдає ударів по потягах та об'єктах «Укрзалізниці». Через повідомлення про мінування потяги змушені зупинятися, пасажирів евакуюють, а рейси затримуються. Це створює значні незручності та порушує графіки руху.



Аналітики зазначають, що «Укрзалізниця» та її активи стали однією з головних цілей російської армії. Якщо раніше основними цілями були морські порти та підприємства, не пов'язані з військовим виробництвом, то тепер атаки все частіше спрямовані на залізничні об'єкти, навіть у невеликих містах.

На думку експертів, Росія веде проти України черговий етап економічної війни, прагнучи уразити енергетику та транспорт. Оскільки залізниця є ключовим перевізником країни, удари по вузлових станціях паралізують роботу цілих регіонів, що безпосередньо відбивається і на діяльності армії.

Український бюджет зараз умовно поділено на дві частини: «мирну» економіку, що фінансується, зокрема, за рахунок допомоги ЄС, та оборонні витрати, які наповнюються за рахунок роботи українських підприємств та громадян. Удари по залізницях скорочують обсяг перевезень — особливо експортних вантажів, таких як зерно та метал, що знижує доходи бюджету та посилює економічний тиск.

Крім цього, атаки РФ мають і психологічну мету — залякати пасажирів, показати вразливість інфраструктури та викликати хаос. Попри це співробітники «Укрзалізниці» нерідко з ризиком для життя оперативно відновлюють пошкоджені ділянки, повертаючи рух у найкоротші терміни.

Окреме завдання Росії — перешкодити військовим перевезенням. Однак нерідко удари припадають по звичайним пасажирським поїздам та електричкам, які не пов'язані з армією. Українські аналітики вважають, що такі атаки усвідомлені та прицільні, а не випадкові промахи.

При цьому «високоточна» зброя РФ далеко не завжди демонструє заявлену точність. Українські військові використовують засоби радіоелектронної боротьби, щоб збивати координати дронів та ракет, відводячи їх від цілей.

У прифронтових зонах росіянам простіше атакувати: використовуються керовані безпілотники, FPV-дрони та «шахеди». Чим далі від лінії фронту, тим складніше завдати удару — рухомий склад постійно змінює рух, а для атаки потрібні точні дані про його місцезнаходження.

Докладніше дивіться в авторському матеріалі журналістів «Новини Донбасу».