Фото: ЦНС

Крым на грани засухи: в Симферополе растет паника из-за «водного кризиса», но плана выхода из ситуации нет. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).



В Алуште воды осталось не более чем на три месяца. Российские оккупационные чиновники признают проблему, однако вместо действий ищут «виновных». В кулуарах Симферополя уже обсуждают возможную «ротацию кадров», а местным жителям намекают на скорое введение графиков подачи и подвоз технической воды.



По данным источников, паника нарастает — Аксенов перекладывает ответственность на Минобороны РФ, утверждая, что военные забирают значительные объемы воды для полигонов. Между тем Москва якобы готовит «чистку» в крымской администрации.



В некоторых районах Алушты воду уже носят ведрами — из природных источников, непригодных для питья.