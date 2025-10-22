Крим на межі посухи: Алушта залишилася без води, у Сімферополі паніка

Фото: ЦНС

Крим на межі посухи: у Сімферополі зростає паніка через «водну кризу», але плану виходу із ситуації немає. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



В Алушті води залишилося не більше ніж на три місяці. Російські окупаційні чиновники визнають проблему, проте замість дій шукають «винних». У кулуарах Сімферополя вже обговорюють можливу «ротацію кадрів», а місцевим жителям натякають на швидке введення графіків подачі та підвезення технічної води.



За даними джерел, паніка наростає — Аксьонов перекладає відповідальність на Міноборони РФ, стверджуючи, що військові забирають значні обсяги води для полігонів. Тим часом Москва нібито готує «чистку» в кримській адміністрації.



У деяких районах Алушти воду вже носять відрами — з природних джерел, непридатних для пиття.