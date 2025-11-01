Двоє людей постраждали за добу на Донеччині

На Донеччині за минулу добу, 31 жовтня, внаслідок російського обстрілу постраждали двоє мешканців. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 31 жовтня росіяни поранили 2 жителів Донецької області», — зазначив він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3714 людей, отримали поранення — 8405. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що 30 жовтня о 21:40 російська авіація скинула керовані авіабомби на місто Слов'янськ Донецької області.

