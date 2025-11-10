Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Бои за Покровск: враг продвигается, украинские подразделения держат фронт
10 ноября 2025, 11:14

Бои за Покровск: враг продвигается, украинские подразделения держат фронт

Удары по штурмовым группам россиян. Удары по штурмовым группам россиян.

На Покровском направлении ситуация остаётся крайне сложной. Оккупанты продолжают продвижение в центральную часть города после прорыва линии обороны на востоке, сообщается в военном Telegram-канале «Рапорт Сержанта ✙».

Основные бои ведутся в районах улиц Центральная, Европейская и Шахтёрская. Украинские подразделения ведут изнурительные городские бои, удерживая рубеж на западных кварталах и промзонах.

Враг пытается продвинуться в направлении Мирнограда, одновременно штурмуя южные районы через населённые пункты Гродовка и Селидово. Ситуация для гарнизона Мирнограда описывается как катастрофическая: артиллерия противника работает почти непрерывно, активно применяются FPV-дроны.

Украинские силы обороны пытаются контратаковать в районе Новогродовки и на подступах к Новоселовке Второй, где противник пытается закрепиться.

По данным военных корреспондентов, на южных окраинах Покровска всё ещё удерживают позиции украинские пехотинцы.

«На них тоже прёт ру*ня — бойцы отбиваются и перекрывают ещё один путь для россиян в сторону Мирнограда. Тяжело».

Отмечается, что отступление подразделений происходит поспешно и с потерями: теряются оборудование и техника, включая генераторы, мониторы и серверы. Поэтому помощь волонтёров и местного населения остаётся крайне востребованной.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

