Бої за Покровськ: ворог просувається, українські підрозділи тримають фронт

Удари по штурмових групах росіян.

На Покровському напрямку ситуація залишається вкрай складною. Окупанти продовжують просування в центральну частину міста після прориву лінії оборони на сході, повідомляється у військовому Telegram-каналі «Рапорт Сержанта ✙».



Основні бої ведуться в районах вулиць Центральна, Європейська та Шахтарська. Українські підрозділи ведуть виснажливі міські бої, утримуючи рубежі на західних кварталах та промислових зонах.

Ворог намагається просунутися у напрямку Мирнограда, одночасно здійснюючи штурми з півдня через населені пункти Гродівка та Селидове. Ситуація для гарнізону Мирнограда описується як катастрофічна: артилерія противника працює майже безперервно, активно застосовуються FPV-дрони.



Сили оборони України намагаються контратакувати в районі Новогродівки та на підступах до Новоселівки Другої, де ворог намагається закріпитися.



За даними воєнних кореспондентів, на південних околицях Покровська все ще утримують позиції українські піхотинці.

«На них теж лізе ру*ня — бійці відбиваються й перекривають ще один шлях для росіян у бік Мирнограда. Важко».

Зазначається, що відступ підрозділів відбувається поспішно та з втратами: втрачається обладнання та техніка, зокрема генератори, монітори та сервери. Допомога волонтерів і місцевого населення залишається надзвичайно важливою.



Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»