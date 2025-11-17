Армия РФ дважды атаковала Краматорск: есть повреждения

Россияне атаковали Краматорск. Фото: горсовет

Российские оккупанты в воскресенье, 16 ноября, дважды обстреляли Краматорск в Донецкой области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



В ведомстве уточнили, что в 07:55 российские войска нанесли удар по частному сектору. Поврежден жилой дом. Россияне использовали дрон «Молния-2».

Кроме того, вечером в 16:50 захватчики сбросили две авиационные бомбы, ФАБ-250, по частному сектору и промышленной зоне.



Сейчас работают все соответствующие службы.



Ранее мы писали, что Донецкой области за прошедшие сутки, 16 ноября, погиб один гражданский. Кроме того, один пострадал.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»