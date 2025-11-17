Армія РФ двічі атакувала Краматорськ: є пошкодження

Російські окупанти у неділю, 16 листопада, двічі обстріляли Краматорськ на Донеччині. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
У відомстві уточнили, що о 07:55 російські війська завдали удару по приватному сектору. Пошкоджено житловий будинок. Росіяни використали дрон «Молнія-2».
Крім того, увечері о 16:50 загарбники скинули дві авіаційні бомби, ФАБ-250, по приватному сектору та промисловій зоні.
Наразі працюють усі відповідні служби.
Раніше ми писали, що Донецької області минулої доби, 16 листопада, загинув один цивільний. Крім того, один постраждав.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях