Пять метров под землей: в Украине установили первый стальной бункер

Укрытие «Цитадель». Фото: METINVEST

В Бородянке на Киевщине построили первое в Украине подземное стальное укрытие нового поколения — бункер «Цитадель», разработанный Группой «Метинвест» совместно с Госагентством восстановления и развития инфраструктуры при поддержке Минрегионразвития.



«Цитадель» — это модульные подземные стальные укрытия, которые можно собирать в различных конфигурациях и устанавливать на территориях школ, больниц и других гражданских объектах.



Решение создано на основе опыта «Метинвеста» в производстве и использовании подземных стальных укрытий для оборонных линий, операторов дронов, полевых госпиталей и командных пунктов. В стране уже размещено более 800 таких военных бункеров.



Отмечается, что конструкция «Цитадель» разработана с учетом условий эксплуатации. Это цилиндрические модули диаметром 2,4 метра, которые заглубляются в землю до пяти метров и могут устанавливаться во дворах или рядом со зданиями.



Бородянское укрытие рассчитано на 48 человек, оснащено двумя защищенными выходами, санитарными модулями, автономным энергоснабжением, водозапасом, отоплением и системой вентиляции.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»