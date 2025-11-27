Очередная порция фантазий Путина. Глава Кремля выдал лживые заявления о Покровске и Мирнограде

Путин заявил якобы о захвате городов в Донецкой области. Фото: AP

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что якобы Покровск и Мирноград Донецкой области почти полностью окружены. Об этом он выдал на пресс-конференции.



«Покровск и Мирноград полностью окружены так же, как в свое время Купянск. 70% территории Покровска находится в руках российских вооруженных сил», — сказал он.



По словам главы Кремля, на юге Мирнограда уже «отсекли группировки ВСУ».



Также Путин выдал, что в районе Северска «идут активные боевые действия». Оккупанты якобы подошли к этому городу с востока, с юга и с севера. Волчанск в Харьковской области якобы почти полностью «захвачен», также ВС РФ подошли к Гуляйполю (Запорожская область).



Ранее Путин говорил, что «когда войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, тогда и прекратятся боевые действия».

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»