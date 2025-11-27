Ще одна порція фантазій Путіна. Глава Кремля видав брехливі заяви про Покровськ та Мирноград

Путін заявив нібито про захоплення міст на Донеччині. Фото: AP

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що нібито Покровськ та Мирноград Донецької області майже повністю оточені. Про це він видав під час пресконференції.



«Покровськ та Мирноград повністю оточені так само, як свого часу Куп'янськ. 70% території Покровська знаходиться в руках російських збройних сил», — сказав він.



За словами глави Кремля, на півдні Мирнограда вже «відсікли угруповання ЗСУ».



Також Путін видав, що у районі Сіверська «йдуть активні бойові дії». Окупанти нібито підійшли до цього міста зі сходу, півдня та півночі. Вовчанськ у Харківській області нібито майже повністю «захоплений», також ЗС РФ підійшли до Гуляйполя (Запорізька область).



Раніше Путін говорив, що «коли війська України підуть із займаних ними територій, тоді і припиняться бойові дії».

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»