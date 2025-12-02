Орловскую область РФ атаковали дроны: вспыхнул пожар на нефтебазе

Местные жители сообщили, что ночью 2 декабря под удар попала нефтебаза в российском городе Ливны в Орловской области. Губернатор региона Андрей Клычков заявил о пожаре «на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе».
По его словам, Орловскую область РФ атаковала дроны.
«Произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе. Пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в Ливнах находится нефтебаза «Орелнефтепродукт».
Ранее мы писали, что в пригородах Краснодара и Анапы ночью прогремела серия взрывов, которую местные жители насчитали от пяти до семи. По словам очевидцев из Анапы и Витязево, звуки доносились со стороны Черного моря, а в некоторых домах «тряслись стены». Жители южных и западных районов Краснодара также сообщили о хлопках.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях