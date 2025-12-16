Атака дрона по Запорожью: ранены люди, горела многоэтажка

В Запорожье зафиксированы последствия очередной вражеской атаки беспилотником. В результате удара по городу пострадали мирные жители и возник пожар в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
Атака произошла под утро: российский дрон-камикадзе типа «Шахед» попал в жилую застройку областного центра. После взрыва в доме вспыхнуло возгорание, огонь охватил несколько этажей.
На месте работают подразделения ГСЧС и экстренные службы. Спасатели эвакуируют жителей верхних этажей и ликвидируют пожар.
По предварительной информации, ранения получили два человека. Мужчина получил осколочное ранение, женщина отравилась угарным газом. Состояние пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что украинские дроны ударили по складам с «Шахедами» и боеприпасами в оккупированном Донецке.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
