Атака дрона по Запорожью: ранены люди, горела многоэтажка

В Запорожье зафиксированы последствия очередной вражеской атаки беспилотником. В результате удара по городу пострадали мирные жители и возник пожар в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.



Атака произошла под утро: российский дрон-камикадзе типа «Шахед» попал в жилую застройку областного центра. После взрыва в доме вспыхнуло возгорание, огонь охватил несколько этажей.



На месте работают подразделения ГСЧС и экстренные службы. Спасатели эвакуируют жителей верхних этажей и ликвидируют пожар.



По предварительной информации, ранения получили два человека. Мужчина получил осколочное ранение, женщина отравилась угарным газом. Состояние пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что украинские дроны ударили по складам с «Шахедами» и боеприпасами в оккупированном Донецке.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»