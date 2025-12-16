Атака дрона по Запоріжжю: поранені люди, горіла багатоповерхівка

У Запоріжжі зафіксовано наслідки чергової ворожої атаки безпілотником. Внаслідок удару по місту постраждали мирні мешканці, а в багатоповерховому житловому будинку спалахнула пожежа. Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.



Атака сталася під ранок. Російський дрон-камікадзе типу «Шахед» влучив у житлову забудову обласного центру, що призвело до загоряння на кількох поверхах будинку.



На місці працюють підрозділи ДСНС та екстрені служби. Рятувальники ліквідовують пожежу й евакуйовують мешканців верхніх поверхів.



За попередніми даними, постраждали двоє людей. Чоловік дістав осколкове поранення, жінка зазнала отруєння чадним газом. Інформація щодо їхнього стану уточнюється.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»