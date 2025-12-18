Науседа призвал ЕС ввести санкции против нефтяных компаний России

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что сейчас не время Европейскому Союзу сомневаться при обсуждении дополнительных санкций против России и Беларуси. По его словам, Европа должна усилить давление и ввести санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ, таких как «Газпром» и «Новотек». Об этом передает издание Delfi.



«Что касается санкций против России и Беларуси, мы должны быть тверды. Я считаю, что сейчас не время сомневаться, и мы должны нацелиться на самые дорогие места — «Газпром», «Новотек» и «Лукойл», потому что только самые смелые решения наносят ощутимый ущерб режиму», — заявил он.



По словам литовского президента, российская экономика «хромает, и мы должны еще больше постараться, чтобы заставить Россию заплатить за свою агрессию».



Ранее мы писали, что совет Европейского Союза ввел санкции в отношении 41 судна российского «теневого флота».

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»