Науседа закликав ЄС запровадити санкції проти нафтових компаній Росії

Президент Литви Гітанас Науседа впевнений, що зараз не час Європейському Союзу сумніватися під час обговорення додаткових санкцій проти Росії та Білорусі. За його словами, Європа має посилити тиск і ввести санкції проти найбільших нафтових компаній РФ, таких як «Газпром» та «Новатек». Про це повідомляє видання Delfi.



«Що стосується санкцій проти Росії та Білорусі, ми маємо бути твердими. Я вважаю, що зараз не час сумніватися, і ми маємо націлюватися на найдорожчі місця — «Газпром», «Новатек» та «Лукойл», тому що лише найсміливіші рішення завдають відчутної шкоди режиму», — заявив він.



За словами литовського президента, російська економіка «кульгає, і ми маємо ще більше постаратися, щоб змусити Росію заплатити за свою агресію».



Раніше ми писали, що рада Європейського Союзу ввела санкції щодо 41 судна російського «тіньового флоту».

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»