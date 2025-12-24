В Краматорске и Николаевке ликвидировали пожары после обстрелов

Пожар в Краматорске.

За прошедшие сутки спасатели оперативно потушили три пожара, возникшие после ударов по жилым кварталам Краматорска и Николаевки. В результате возгораний были уничтожены автомобиль, жилой дом и гараж.

Ликвидация пожара в Николаевке.

Видео работы подразделений ГСЧС во время ликвидации пожаров опубликовало Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области. На кадрах зафиксированы последствия разрушений и действия спасателей на местах попаданий.







Ранее сообщалось, что в ночь на 23 декабря российская армия дважды нанесла удары по Краматорску. Эту информацию в комментарии «Новостям Донбасса» подтвердил спикер ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин.