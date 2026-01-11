Об атаке на три буровые установки в Каспийское море заявил Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ заявил об атаке на три буровые установки «Лукойла» в Каспийском море.

По утверждению Генштаба, три буровые установки «Лукойла» были атакованы в акватории Каспийского моря. Речь идет об установке имени В. Филановского, имени Юрия Корчагина и имени Валерия Грейфера.

«Эти объекты используются для обеспечения российской оккупационной армии. Зафиксированы прямые попадания. Масштабы ущерба уточняются», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники вывели из строя платформу «Лукойл-Нижневолжскнефть» на морском месторождении имени Филановского на северном шельфе Каспийского моря. Также атакам дважды (12 и 15 декабря) подверглась платформа на нефтегазоконденсатном месторождении им. Корчагина.