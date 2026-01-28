Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украинский дрон уничтожил штурмовую группу РФ под Гуляйполем
28 января 2026, 11:44

Украинский дрон уничтожил штурмовую группу РФ под Гуляйполем

Под Гуляйполем дрон ВСУ ликвидировал 7 российских военных. Под Гуляйполем дрон ВСУ ликвидировал 7 российских военных.

В районе Гуляйполя Запорожской области украинские военные уничтожили штурмовую группу российских войск, которая зашла в так называемую «килл-зону». Кадры боевой работы опубликовала 5-я отдельная штурмовая Киевская бригада.

На видео с беспилотника видно, как группа противника оказалась на участке местности, полностью контролируемом Силами обороны Украины. Для поражения был задействован один дрон, который точными сбросами боеприпасов ВОГ последовательно ликвидировал всех бойцов штурмовой группы.

В результате удара были уничтожены семь российских военнослужащих. Попытка атаки завершилась провалом еще до выхода противника на украинские позиции. За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 690 человек.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Гуляйполе
Прочее
Потери российских войск сброс боеприпаса ВОГ

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:14
Оккупационная власть Донетчины планирует начать добычу украинских недр
09:49
В Госдуме РФ хотят отсрочить замену автономеров на ВОТ
16:46
Россия заселяет мигрантов в дома украинцев на Херсонщине и в Крыму
16:03
ВСУ ударили по зенитно-ракетному комплексу оккупантов в Крыму
15:30
Россия стала мировым лидером по отключениям интернета в 2025 году
15:00
В России заявили о полной блокировке Telegram уже осенью
10:20
На Донбассе оккупанты проводят в школах «уроки СВО»
18:32
Боевик «ДНР» теперь будет управлять коммунальным хозяйством в Донецке
14:20
В оккупированном Дебальцево у матери «опекуны» изъяли детей
13:37
ВСУ поразили склад МТО и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине
08:12
В оккупированном Луганске слышны взрывы, вспыхнул пожар на подстанции
16:41
На оккупированный Луганщине беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру
17:50
Оккупационные власти пытаются скрыть убийство медиков в Голой Пристани
13:43
Пьяная перестрелка в Донецке: российский солдат убит из-за спора о трофее
21:21
Оккупанты привлекают детей к работе в ЖКХ в оккупированном Донецке
15:58
Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
12:28
Жители оккупированного Алчевска жалуются на отсутствия тепла в домах
11:55
«Сейчас приеду и взорву вас»: в оккупированном Мариуполе женщина угрожала «терактом» из-за проблем с интернетом
08:44
ВС РФ снимают элитные части с фронта ради защиты Крыма
23:20
В оккупированном Донецке заявили об атаке на энергосистему
все новости
13:23
Премьер Словакии заявил, что Трамп «не в своём уме» — СМИ
12:42
ВСУ поразили сосредоточение живой силы и склад боеприпасов россиян на оккупированном Донбассе
12:35
Удар «Шахеда» по Белогородке: погибли родители 4-летней девочки
12:19
Российские войска пытаются и проникнуть в Лиман, и обойти город – ВСУ
12:08
Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в российской Воронежской области
11:44
Украинский дрон уничтожил штурмовую группу РФ под Гуляйполем
11:16
Российские войска обстреляли энергетику в Донецкой области: часть абонентов без света
11:14
Оккупационная власть Донетчины планирует начать добычу украинских недр
10:58
«Шахеды» ночью атаковали Одессу: поврежден Свято-Успенский монастырь и возникли пожары, ранены три человека
10:32
Россия ночью нанесла ракетный удар по Кривому Рогу: есть раненые, около 700 домов без отопления
10:30
Дроны «Альфы» СБУ уничтожили 15 самолетов РФ
10:27
Оккупанты за сутки атаковали населенные пункты Донецкой области: в ОВА показали последствия
10:08
Армия РФ сбросила на Краматорск авиабомбы: есть повреждения
09:53
Воронежскую область РФ атаковали дроны: в районе нефтебазы пожар
09:49
В Госдуме РФ хотят отсрочить замену автономеров на ВОТ
09:28
Российская армия из РСЗО ударила по Запорожью: повреждены многоэтажки и сгорели авто, ранены четыре человека
09:14
Россия атаковала Украину ракетой и дронами: ПВО сбила более 100 целей
09:02
Российский беспилотник ударил по Славянску: есть погибший
08:49
РФ ударила по Киевской области, есть жертвы и пострадавшие
08:02
За сутки на Донетчине погибли четверо гражданских, есть раненые
все новости
ВИДЕО
Последствия атаки на Одесскую область. Фото: ГСЧС «Шахеды» ночью атаковали Одессу: поврежден Свято-Успенский монастырь и возникли пожары, ранены три человека
28 января, 10:58
Удары по самолетам ВС РФ от СБУ. Дроны «Альфы» СБУ уничтожили 15 самолетов РФ
28 января, 10:30
В Воронежской области взрывы. Иллюстративное фото Воронежскую область РФ атаковали дроны: в районе нефтебазы пожар
28 января, 09:53
Последствия удара по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА Российская армия из РСЗО ударила по Запорожью: повреждены многоэтажки и сгорели авто, ранены четыре человека
28 января, 09:28
Пленный российский военный на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео Украинский спецназ отбил позицию и взял в плен российских военных на Лиманском направлении
27 января, 22:57
Последствия удара по пассажирскому поезду на Харьковщине. Фото: полиция Удар по пассажирскому поезду на Харьковщине: количество погибших возросло, четырех человек ищут спасатели
27 января, 22:23
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор