Украинский дрон уничтожил штурмовую группу РФ под Гуляйполем

Под Гуляйполем дрон ВСУ ликвидировал 7 российских военных.

В районе Гуляйполя Запорожской области украинские военные уничтожили штурмовую группу российских войск, которая зашла в так называемую «килл-зону». Кадры боевой работы опубликовала 5-я отдельная штурмовая Киевская бригада.



На видео с беспилотника видно, как группа противника оказалась на участке местности, полностью контролируемом Силами обороны Украины. Для поражения был задействован один дрон, который точными сбросами боеприпасов ВОГ последовательно ликвидировал всех бойцов штурмовой группы.



В результате удара были уничтожены семь российских военнослужащих. Попытка атаки завершилась провалом еще до выхода противника на украинские позиции. За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 690 человек.