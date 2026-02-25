В ВСУ рассказали, какую тактику использует российская армия в боях за Мирноград

Ситуация в Мирнограде. Фото: карта DeepState

В Донецкой области продолжаются поисково-ударные действия украинских подразделений в городе Мирноград и на его окраинах. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



По словам военных, российская армия использует тактику малых пехотных групп.



«Это критически истощает человеческий ресурс россиян», – отметили в ГВ «Восток».

Напомним, что в ВСУ ответили, какие части городов Покровск и Мирноград на Донетчине контролирует украинская армия.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко