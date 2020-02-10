Донбасс. Итоги недели 3-9 февраля

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 3 — 9 февраля.

Урегулирование конфликта на Донбассе



Украинцы больше всего ожидают от президента Владимира Зеленского прекращения войны на востоке Украины. За это проголосовали 64% участников опроса общественно-политических настроений Социологической группы «Рейтинг», проведенного 22-26 января.



Франция считает, что в Минских соглашениях есть пункты, которые нуждаются в уточнении и детализации.



Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская временно прекратит принимать участие в заседаниях по Донбассу.



Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что местные выборы в отдельных районах Донбасса состоятся только при условии, если ситуация будет полностью подконтрольна украинской власти.



Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Украине не нужен новый, отдельный закон о выборах на Донбассе. По его мнению, для проведения выборов на неподконтрольных территориях Украины согласно Минским договоренностям достаточно действующей законодательной базы.



Телеканал для временно оккупированных территорий Донбасса запустит свое вещание 1 марта.



Политика



Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского «Боинга» рейса МН17 в Украине и вызвала их для следственных действий. Подозреваемые: экс-командир боевиков «ДНР», россиянин Игорь Гиркин (Стрелков), а также боевики из РФ Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Одного из четырех подозреваемых будут защищать нидерландские адвокаты Сабина тен Дуссхатэ и Баудевейн ван Эйк. Глава группировки «Новороссия» Игорь Гиркин (Стрелков) не признает предъявленное ему прокуратурой Нидерландов обвинения по делу о крушении Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году.



Правительство приняло решение о создании министерства по вопросам оккупированных территорий. Главой министерства будет назначен представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе Алексей Резников.



Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте потребовал закрытия незаконных представительств группировок «ДНР» и «ЛНР», которые открылись в нескольких итальянских городах.



Права человека



Верховная Рада «провалила» законопроект № 2083-д, который должен урегулировать вопрос выплаты пенсий жителям временно неподконтрольных территорий. Документ отправлен на доработку.



Группировка «ДНР» приговорила местного жителя Подвезко В.П. к 14 годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в «шпионаже». Кроме этого группировка задержала 30-летнего жителя Донетчины Дмитрия Парфенюка по обвинению в «шпионаже» в пользу СБУ. Так называемый верховный суд при группировке «ЛНР» приговорил жителя Луганска к 12 годам заключения за «государственную измену».



Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время станет известна дата будущего обмена удерживаемыми лицами между Украиной и группировками «ДНР/ЛНР». Во время встречи с Папой Римским Франциском в Ватикане Зеленский попросил помочь с освобождением украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в Крыму и в России.



Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на данный момент ведется подготовка к очередному обмену удерживаемыми лицами. Он выразил надежду, что обмен удастся выполнить в формате «всех на всех».



В «ДНР» исключили обмен по формуле «всех на всех» до полного прекращения боевых действий. Ранее группировка отказалась продолжать обсуждение подготовки к обмену, пока не будут завершены все процессуальные действия в отношении участников обмена 29 декабря.



Боевые действия



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала новую позицию боевиков в Луганской области.



Недалеко от подконтрольной правительству Юрьевки и в районе подконтрольного «ДНР» Донецка беспилотики ОБСЕ обстреляли из стрелкового оружия.



ОБСЕ зафиксировала использование боевиками гражданских домов в селе Сосновское Новоазовского района Донецкой области.



Общество



«ДНР» начала сбор отпечатков пальцев жителей, подавших заявки на получение «паспорта» группировки.



На подконтрольной «ДНР» территории Донецкой области под Новоазовском 6 февраля перевернулся рейсовый автобус Горловка — Севастополь. Двое пассажиров погибли — это мужчина и беременная женщина. Еще 22 человека пострадали.



Житель подконтрольного группировке «ЛНР» поселка Голубовское получил ранение в результате обстрела 30 января.



Из-за обильных снегопадов в Донецкой области процесс пересечения линии разграничения затягивается. Людям стало сложнее пересекать КПВВ.



Экономика



Бывший руководитель ОАО «Лисичанскуголь», который обвиняется в махинациях с бюджетом, после сообщения о подозрении выехал на временно оккупированную территории Луганской области, в связи с чем был объявлен в розыск.



Группа шахтеров угледобывающего госпредприятия «Первомайскуголь» в Луганской области вместе с женами объявили голодовку из-за долгов по заработной плате.



По состоянию на 1 января 2020 года задолженность перед работниками всех украинских государственных шахт составила 922 миллиона гривен. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель не смог назвать сроки погашения задолженности по зарплатам перед шахтерами государственных шахт.



Долг неподконтрольной украинской власти территории перед «Водой Донбасса» на начало 2020 года превышает 41 миллионов евро.



Дайджест тв-еженедельников на Донбассе



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