Беларусь усиливает торговую зависимость от России — отчет СВР

Беларусь продолжает усиливать торгово-экономическую зависимость от России. Об этом говорится в новом отчете Службы внешней разведки Украины.



За десять месяцев 2025 года товарооборот между Беларусью и Россией вырос на 1,8% и достиг 44 млрд долларов. По итогам года объем перевозок белорусских грузов через российские порты ожидается на уровне 16 млн тонн. Расширение взаимодействия с РФ происходит на фоне падения белорусского экспорта за пределы СНГ почти на 10%.



Зависимость Минска от российского рынка также усиливается: если в начале года доля РФ в экспорте Беларуси составляла 65%, то летом она выросла до 67%. При этом белорусская статистика избегает детализации экспорта в РФ, поскольку рост двусторонней торговли в основном обеспечивается увеличением российских поставок в Беларусь.



Российский импорт активно вытесняет белорусскую продукцию даже на традиционных для нее рынках. За пять месяцев импорт продовольствия из РФ вырос на 21%, за восемь — на 27%. Поставки свинины увеличились почти в 1,5 раза, подсолнечного масла — в 2,5 раза. Даже в сильной для Беларуси молочной отрасли позиции ухудшаются: общие поставки выросли на 14%, а импорт сыров — почти на 40%.



Несмотря на рекордные объемы отгрузок через российские порты, это не отражает развития логистики. По данным СВР, такие показатели лишь подчеркивают ограниченный доступ Беларуси к альтернативным маршрутам и нарастающую экономическую зависимость от России.

