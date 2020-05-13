В Украине выявили 16 425 случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на утро 13 мая в Украине выявлено 16 425 случаев заболевания коронавирусом. Из них 3 716 пациентов выздоровели, а 439 — умерли. За сутки зафиксировано 402 случая болезни.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.



За минувшие сутки 343 человек выздоровели, что является рекордом с начала пандемии.



Ситуация в регионах:

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» подтверждает 199 случая коронавируса, умерли пять человек.



Группировка «ЛНР» заявила о 275 случаях болезни. Также сообщалось о двух умерших.