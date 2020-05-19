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Гражданину России сообщили о подозрении в организации убийства Окуевой

19 мая 2020, 12:38

Гражданину России сообщили о подозрении в организации убийства Окуевой

Прокуратура сообщила о подозрении гражданину Российской Федерации в организации убийства добровольца АТО Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама Осмаева. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

«Установлено, что подозреваемый — уроженец Чечни, гражданин Российской Федерации. С целью совершения умышленного убийства Амины Окуевой и Адама Осмаева, подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль», — говорится в сообщении ведомства.

Полиция Киевской области отмечает, что подозреваемому 44 года. Ему объявили подозрение в совершении преступлений по части 3 статьи 27, пункты 6,11, 12 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Подозрение направили в посольство России. В ближайшее время правоохранители обещают решить вопрос об объявлении россиянина в международный розыск.

Кроме того, следователи подготовили ходатайство о доставке задержанного в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Амина Окуева скончалась 30 октября 2017 года в результате расстрела автомобиля из автоматического оружия неизвестными на железнодорожном переезде у поселка Глеваха в Киевской области. Ее муж Адам Осмаев, который находился за рулем автомобиля, получил ранение в ногу.

В январе 2020 года исполнителей преступления задержали.

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