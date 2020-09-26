Курсант, выживший в катастрофе Ан-26, рассказал о своем спасении

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер пообщался с 20-летним курсантом Вячеславом Золочевским, единственным выжившим в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом. Об этом рассказал сам Кучер.

«С учетом эмоциональной составляющей врачи говорят, что состояние средней тяжести, но если брать физически — он даже в удовлетворительном состоянии», — уточнил глава области.



Сам Кучер вместе с президентом Владимиром Зеленским уже пообщались с курсантом, хотя глава ОГА и подчеркнул — вопросами его не нагружали.

«Сказал, что все происходило как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ, и он помогал тушить пламя на парне, который впоследствии находился в больнице и, к сожалению, сегодня умер», — пересказал Кучер слова курсанта.



Глава ОГА рассказал, что парень всего не помнит, потому что на время потерял сознание. В то же время информацию о том, что он якобы выпрыгнул из самолета, парень не подтвердил.