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Кравчук увидел в усилении обстрелов на Донбассе шантаж со стороны Кремля

26 января 2021, 09:34

Кравчук увидел в усилении обстрелов на Донбассе шантаж со стороны Кремля

Участившимися обстрелами на Донбассе Кремль пытается принудить Киев принять свой так называемый мирный план. Такое мнение глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук высказал телеканалу «Дом».

Однако Кравчук подчеркнул, что позиция Украины была и останется неизменной: сначала — возвращение контроля над границей, а уже после — выборы на Донбассе.

При этом участившиеся обстрелы глава украинской делегации в ТКГ не считает основанием для конца договоренностей о перемирии.

«Сказать, что это прекращение действия соглашения, принятого 22 июля 2020-го года — это будет преувеличение. То есть принятое в рамках Трехсторонней контактной группы решение работает. Сейчас это более масштабное, я бы так сказал, нарушение перемирия. Я думаю, в последнее время Россия ужесточила позицию по отношению к Донбассу. Если брать Украину, нет никаких нарушений или каких-то действий, которые бы могли пониматься Россией и ОРДЛО как изменение позиций Украины», — заявил Кравчук.

В результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований 25 января был ранен украинский военнослужащий.

Наблюдатели ОБСЕ фиксируют нарушения по обе стороны линии соприкосновения. Украинская сторона утверждает, что открывает только огонь в ответ.

На рассмотрение ТКГ осенью 2020 года были внесены два плана: первый — группировок «ДНР» и «ЛНР» (ОРДЛО), второй — украинской делегации. Россия и «Л-ДНР» раскритиковали украинский план, подчеркивая, что он не соответствует Минским соглашениям. В свою очередь делегация Украины отказалась рассматривать план представителей ОРДЛО, потому что не признает их субъектность. Россия не хочет признавать себя стороной конфликта на Донбассе.

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