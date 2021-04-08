Россия в 2019 году предлагала привлечь экс-президента Украины Виктора Януковича к работе в Трехсторонней контактной группе, но получила отказ от украинской стороны. Об этом заявил замглавы Администрации президента РФ, политсоветник президента РФ в Нормандском формате Дмитрий Козак.



Он рассказал, что такое предложение было сделано после того, как украинская делегация высказалась против участия представителей группировок «ДНР/ЛНР».



«Они предложили, давайте стороной для обсуждения будут не те, кто сейчас, а депутаты местных советов, которые были избраны на выборах в 2010 году. Хорошо, давайте попробуем, но если вам сейчас предложат, исходя из фундаментальных причин кризиса, за стол переговоров посадить президента, который был избран в 2010 году? Сразу желание обсуждать фундаментальные причины кризиса пропали», — сказал Козак.



В 2010 году на президентских выборах победил Виктор Янукович. Во время Евромайдана он сбежал в РФ. В 2020 году российский «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что группировки «Л-ДНР» могут ввести Януковича в переговоры по Донбассу после введения Украиной своих представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

25 марта Киевский апелляционный суд продлил срок заочного ареста бывшего президента Виктора Януковича по делу об узурпации власти.



Януковича также подозревают в государственной измене за подписание «харьковских соглашений» в пользу Российской Федерации.



24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы по обвинению в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины.