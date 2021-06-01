Рада ограничила использование пластиковых пакетов в Украине

Верховная Рада приняла закон № 2051-1 «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины». Документ поддержали 297 народных депутатов во втором чтении и в целом.



Закон запрещает распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг:

сверхтонких пластиковых пакетов;

тонких пластиковых пакетов;

оксоразлагающихся пластиковых пакетов.

Запрет не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты. Также не будут запрещены сверхтонкие пластиковые пакеты шириной до 225 миллиметров (без боковых складок), глубиной до 345 миллиметров (с учетом боковых складок), длиной до 450 миллиметров (с учетом ручек), предназначенные для упаковки или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда и распространяются в объектах розничной торговли как первичная упаковка.



В законе указано, что пакеты, которые запрещены этим законом должны быть изъяты из обращения.

Также документом предусмотрено, что пластиковые пакеты можно будет распространять только на платной основе. В то же время розничные цены на пластиковые пакеты не могут быть ниже минимальных, установленных правительством.



Способность пластиковых пакетов к биоразложению определяться в соответствии с европейскими стандартами. Согласно закону, на пластиковые пакеты, которые соответствуют требованиям, необходимо наносить соответствующую маркировку, которую утвердит правительство. При этом закон запрещает наносить на пластиковый пакет слова «био», «биопакеты», «биоразлагаемые», если такой пакет не соответствует требованиям.



За нарушение норм закона предусмотрены штрафы. В частности, за распространение запрещенных пакетов планируют штрафовать от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан. За повторное такое нарушение в течение трех лет - от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

За бесплатное распространение пластиковых пакетов будут штрафовать от 100 до 200 необлагаемых минимумов. Если нарушение повторится в течение трех лет, то штраф составит от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.



Штрафовать за нарушение может руководитель, заместители руководителя центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере госконтроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей. Также это могут делать другие уполномоченные руководителем должностные лица этого органа после рассмотрения документов, подтверждающих факт правонарушения.



В первом чтении законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов Верховная Рада приняла в ноябре 2019 года. Тогда за документ проголосовали 365 народных депутатов.