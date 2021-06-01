Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Рада ограничила использование пластиковых пакетов в Украине

01 июня 2021, 12:35

Рада ограничила использование пластиковых пакетов в Украине

Верховная Рада приняла закон № 2051-1 «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины». Документ поддержали 297 народных депутатов во втором чтении и в целом.

Закон запрещает распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг:

  • сверхтонких пластиковых пакетов;
  • тонких пластиковых пакетов;
  • оксоразлагающихся пластиковых пакетов.

Запрет не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты. Также не будут запрещены сверхтонкие пластиковые пакеты шириной до 225 миллиметров (без боковых складок), глубиной до 345 миллиметров (с учетом боковых складок), длиной до 450 миллиметров (с учетом ручек), предназначенные для упаковки или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда и распространяются в объектах розничной торговли как первичная упаковка.

В законе указано, что пакеты, которые запрещены этим законом должны быть изъяты из обращения.

Также документом предусмотрено, что пластиковые пакеты можно будет распространять только на платной основе. В то же время розничные цены на пластиковые пакеты не могут быть ниже минимальных, установленных правительством. 

Способность пластиковых пакетов к биоразложению определяться в соответствии с европейскими стандартами. Согласно закону, на пластиковые пакеты, которые соответствуют требованиям, необходимо наносить соответствующую маркировку, которую утвердит правительство. При этом закон запрещает наносить на пластиковый пакет слова «био», «биопакеты», «биоразлагаемые», если такой пакет не соответствует требованиям.

За нарушение норм закона предусмотрены штрафы. В частности, за распространение запрещенных пакетов планируют штрафовать от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан. За повторное такое нарушение в течение трех лет - от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

За бесплатное распространение пластиковых пакетов будут штрафовать от 100 до 200 необлагаемых минимумов. Если нарушение повторится в течение трех лет, то штраф составит от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Штрафовать за нарушение может руководитель, заместители руководителя центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере госконтроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей. Также это могут делать другие уполномоченные руководителем должностные лица этого органа после рассмотрения документов, подтверждающих факт правонарушения.

В первом чтении законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов Верховная Рада приняла в ноябре 2019 года. Тогда за документ проголосовали 365 народных депутатов.

Еще по теме

Организации
Верховная Рада Украины
Прочее
Экология Пластик

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:47
«ДНР» сообщила о 189 новых больных коронавирусом и 21 умершем
23:02
ОБСЕ подтвердила гибель жителя Донецка в ходе обстрела
22:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 мая
18:05
«ЛНР»: Жительница Первомайска получила ранение при подрыве на боеприпасе
15:10
«ДНР» планирует возобновить вакцинацию от ковида в июле
14:47
КПВВ «Чаплинка» на админгранице с Крымом на 2 недели приостановит работу
10:32
«ДНР» частично приостановила комендантский час на неподконтрольной Донетчине
09:24
«ЛНР» сообщила о 7 новых случаях коронавируса
23:51
Донбасс. Итоги недели 24 - 30 мая
22:25
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
18:55
История 16-летней девушки, «сбежавшей» из Горловки: Соцработница говорит, что она потерялась и политики здесь нет
11:33
«ДНР» откроет завтра свой КПВВ под Донецком
11:13
«ДНР» заявила о 117 новых случаях COVID-19 и 23 смертях
09:11
«ЛНР»: 44 заболевших и двое умерших от COVID-19
22:00
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
все новости
14:23
Бассейн в Мариуполе включили в «25 спортивных магнитов Украины»
13:59
В ТКГ озвучили, когда может состояться референдум по Донбассу
13:24
В Кремле подтвердили подготовку встречи глав МИД «нормандской четверки», но даты пока нет
12:59
Бывший «премьер ДНР» вошел в число победителей праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму
12:35
Рада ограничила использование пластиковых пакетов в Украине
12:27
Зеленский: Россия использует «Северный поток – 2» для торгов за Донбасс и Крым
12:04
На Луганщине за сутки выявили 57 новых больных COVID-19
11:49
Главу северодонецкого «Азота» подозревают в уклонении от уплаты налогов на 20 миллионов гривен
11:40
Рада установила День памяти детей, погибших от вооруженной агрессии РФ против Украины
11:20
Зеленский назвал возможные сроки и направления военной эскалации со стороны России
11:02
В Офисе президента надеются на «деолигархизацию» новостных служб телеканалов
10:47
«ДНР» сообщила о 189 новых больных коронавирусом и 21 умершем
10:24
В НАТО отреагировали на развертывание Россией дополнительных войск на западной границе
09:56
Компенсации за разрушенное жилье на Донбассе планируют выплатить до 2023 года
09:31
На Донетчине завершили ремонт моста на дороге в объезд неподконтрольных территорий
все новости
ВИДЕО
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
30 мая, 22:25
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
29 мая, 22:00
Срыв открытия КПВВ и пленки Медведчука: Дайджест «НД» ►
25 мая, 12:25

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция