«ДНР» запускает всего один автобус через «границу ЛНР», у остальных оказались просрочены «разрешения»

С 28 июня в ОРДО начнет курсировать автобус по маршруту Снежное – Луганск. Это пока единственный рейс после открытия внутренней «границы» между территориями, которые контролируют групировки «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает «министерство транспорта ДНР».



Этот автобусный маршрут в «ДНР» называют «международным».



«В связи со снятием ограничений на въезд в ДНР граждан ЛНР и выезд граждан ДНР в ЛНР возобновляется движение международного автобусного маршрута "Снежное (АС) (ДНР) – Луганск (АС) (ЛНР)". Движение по данному автобусному маршруту возобновляется с 28 июня, время отправления из Снежного – 12:50, из Луганска –16:00 ежедневно, кроме среды», – говорится в сообщении.



В «Минтрансе» уверяют, что возобновление движения по другим маршрутам будет возможно после оформления перевозчиками соответствующих «разрешений». Как выяснилось, срок их действия истек, пока была закрыта «граница» с контролируемой «ЛНР» территорией.



В то же время «ДНР» обещает запустить в ближайшее время новые автобусные маршруты на юг России из Донецка в Таганрог и Геленджик.

«ДНР» возобновила пропуск через «границу» только после того, как «ЛНР» ужесточила правила выезда на подконтрольную Украине территорию. В Донецке опасались, что местные жители будут ездить на свободную часть Донбасса транзитом через Луганск.