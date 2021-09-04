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«Л-ДНР» уже не скрывают, что голосование в Госдуму РФ будут проводить в «инфоцентрах»

04 сентября 2021, 12:58

«Л-ДНР» уже не скрывают, что голосование в Госдуму РФ будут проводить в «инфоцентрах»

Группировки «Л-ДНР» уже открыто говорят о том, что дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму РФ будут проводить в специально созданных «инфоцентрах». Всего на контролируемой ими части Донбасса открыто 396 таких пунктов. В основном, они размещаются в школах, учреждениях культуры, «бюджетных» организациях.

«ДНР» открыла 255 «инфоцентров» в городах и районах и 3 — на границе с РФ. Здесь жителям ОРДО с российскими паспортами помогают подать заявление на получение страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), пройти регистрацию на Едином портале государственных услуг и объясняют, как проголосовать на выборах в Госдуму.

«ЛНР» открыла 141 аналогичный «инфоцентр».

В сюжете сепаратистского канала «ГТРК ЛНР» директор луганской школы №11 Дмитрий Землянский рассказал, что в дни выборов в Госдуму РФ любой желающий может прийти в «инфоцентр», расположенный в школе, чтобы там провести голосование.

«Они поднимаются к нам в центр, и наши консультанты, волонтеры, их в день голосования будет 11 человек, они проведут процесс голосования», — сообщил Землянский.

По его словам, чтобы «не нарушить тайну голосования», на эти дни планируют установить щиты на каждый из мониторов компьютеров «инфоцентра».

Группировка «ДНР» объявила на 7-9 сентября «тренировку системы дистанционного электронного голосования», сообщил сепаратистский ресурс «ДАН».

По словам руководителя центра «357» Анны Гайворонской, «в отделениях инфоцентра жители смогут ознакомиться с процедурой электронного голосования и заранее проверить свое устройство и браузер на соответствие требованиям корректной работы портала», а также попробовать проголосовать.

Следует отметить, что ранее о такой организации голосования в «Л-ДНР» прямо не говорили, но об этом рассказывали СМИ.

В частности, издание «Спектр» сообщало, что «ДНР» открывает фактически избирательные участки в школах, но не во всех, и называет их «информационными центрами».

Как отмечает издание, в дни голосования там будут размещены российские флаги и все необходимое для качественной телекартинки выборов, но не будет урн, избирательных комиссий и российских избирательных бюллетеней. Зато будет стоять ряд компьютеров, на которых «консультанты» будут помогать новым гражданам России дистанционно голосовать за кандидатов в Госдуму от Ростовской области на Едином портале государственных услуг.

«В нашем районе 17 школ, но под такие избирательные участки отобрали только 5 самых крупных — равномерно в центрах самых крупных микрорайонов, — рассказал "Спектру" на условиях анонимности сотрудник Петровской районной администрации города Донецка. — За право участвовать в выборах школы даже боролись — им минимум по пять дополнительных компьютеров по этой программе подарят! Сейчас в ежедневном режиме идут отчеты по этим школам по подготовке выборов в российскую Госдуму, выясняется наличие собственной техники, ее состояние, будет еще поставка всяких агитационных материалов и дополнительная оплата людей, разумеется».

Группировки «ДНР» и «ЛНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей с российскими паспортами на портале «Госуслуги». Это необходимо для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму РФ 17-19 сентября. Кроме того, «Л-ДНР» организуют подвоз избирателей на участки в Ростовской области.

Также организована агитация за российскую партию власти «Единая «Россия», которая получила монопольное положение в ОРДЛО.

Свой протест против участия жителей оккупированных территорий в российских выборах выразил МИД Украины. В ведомстве предупредили, что Украина и международное сообщество не признают результаты голосования.

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