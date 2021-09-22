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«Укрзализныця» восстанавливает движение поездов на Донетчине, ограниченное из-за обстрелов

22 сентября 2021, 21:22

«Укрзализныця» восстанавливает движение поездов на Донетчине, ограниченное из-за обстрелов

«Укрзализныця» восстанавливает обычный график движения поездов, следующих до станции Скотоватая Донецкой железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Уже с 23 сентября пригородные поезда №6011 / 6072 Лиман — Скотоватая — Лозовая и №6003 / 6004 Изюм — Скотоватая — Святогорск возвращаются к обычному графику движения», — говорится в сообщении.

Маршруты этих поездов были ограничены с 9 сентября до станции Фенольная из-за артобстрела в Ясиноватском районе.

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