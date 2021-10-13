Виноваты продавцы? «Л-ДНР» установили новую «ввозную пошлину» на картофель

«Единый экономический совет», который создали группировки «ДНР» и «ЛНР», установил новый размер «ввозной таможенной пошлины» на картофель. Теперь она снижена в пять раз по сравнению с принятой изначально. Об этом говорится в «решении», опубликованном на сайте главы «ДНР» Дениса Пушилина.



«Установить ставки ввозных таможенных пошлин общего таможенного тарифа, утвержденного решением Единого экономического совета от 01 октября 2021 года № 3, классифицируемых кодами 0701 90 900 0 (картофель), <…> в размере 1% от таможенной стоимости со дня вступления в силу настоящего решения», — говорится в тексте «решения» «Единого экономического совета».



До этого действовала 5%-я «ввозная пошлина» на картофель.



Кроме того, с 3-5% до 1% группировки снизили «таможенную пошлину» на ряд овощей: томаты, капусту, морковь, огурцы, сладкий перец, горох, фасоль, лук, чеснок.



В «документе», подписанном главами «ДНР» и «ЛНР» Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, отмечается, что он вступает в силу со дня опубликования.



Ранее группировка «ДНР» отрицала, что аномальный рост цен на картофель, который произошел в ОРДО, связан с процессами экономического объединения с «ЛНР» и новыми «таможенными» тарифами. В подорожании «ДНР» винила «недобросовестных предпринимателей» и ссылалась на рост цен на продукты в России.

С конца сентября на подконтрольной «ДНР» территории подорожали многие продукты. В частности, существенно подорожал картофель и мясо.



Ажиотаж с ростом цен на картофель в «ДНР» назвали «необоснованным», но он не спадал. На рынках ценники достигали 100-120 рублей (около 38-46 гривен) за килограмм картофеля.