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Акция «SaveФОП» в Киеве: Столкновения с полицией, протестующие пытались штурмовать Раду

25 января 2022, 18:26

Акция «SaveФОП» в Киеве: Столкновения с полицией, протестующие пытались штурмовать Раду

Акция ФОПов в Киеве. Фото: radiosvoboda.org Акция ФОПов в Киеве. Фото: radiosvoboda.org

Сегодня, 25 января, на митинг предпринимателей-физлиц (ФОП) в Киеве вышли более тысячи человек. Протестующие требовали от власти упростить систему налогообложения.

Движение в центре Киева частично перекрывалось.

Участники акции пытались прорваться к центральному входу Верховной Рады. Правоохранители начали их оттеснять, и начались столкновения, сообщает «Громадське». Вход в парламент оставался заблокированным более получаса.


Журналистов, которые находились в здании Рады, вывели через подземный переход. Правительственный квартал был взят под усиленную охрану. Здание парламента по периметру оцепили несколько полицейских шеренг.

На площади Конституции митингующие время от времени зажигали файеры и дымовые шашки и пытались прорваться ко входу в парламент.

Правоохранители выводили с места проведения акции десятки человек, жестко задерживали их и применяли слезоточивый газ, сцену активистов частично снесли.

Фото: radiosvoboda.org

В полиции Киева сообщили, что на двух митингующих составили админпротоколы за нарушение правопорядка, поскольку они «провоцировали конфликт в толпе и не реагировали на требования правоохранителей прекратить противоправные действия».

Фото: radiosvoboda.org

Акции протеста «SaveФОП» проходят с конца ноября 2020 года. Участники настаивают на принятии законопроекта № 5866, который, в частности, предусматривает освобождение предпринимателей от обязательного внедрения кассовых аппаратов при продаже отдельных товаров и упрощение системы налогообложения.

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