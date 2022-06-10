«ЛНР»: Число погибших от обстрела Кадиевки возросло до 22 человек

В оккупированной Кадиевке (до декоммунизации — Стаханов) число погибших в результате обстрела 9 июня увеличилось до 22 человек.
Об этом сегодня сообщило «МЧС» при группировке «ЛНР».
Также отмечается, что 4 человека получили ранения, повреждено и разрушено объекты жилого сектора по 9 адресам и 6 объектов инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что из-за обстрела погибли 15 человек, около 10 получили ранения.
Последствия обстрела в Кадиевке. Фото: телеграм-канал Леонида Пасечника
Напомним, 9 июня группировка «ЛНР» сообщала, что Кадиевка подверглась обстрелу. Отмечалось, что погибли не менее трех человек, а также повреждены жилые дома.
Украинская сторона заявила об уничтожении обстрелом стадиона в Кадиевке, где находилась база ЧВК «Вагнера».