«ЛНР»: Число погибших от обстрела Кадиевки возросло до 22 человек

Последствия обстрела в Кадиевке. Фото: телеграм-канал Леонида Пасечника

В оккупированной Кадиевке (до декоммунизации — Стаханов) число погибших в результате обстрела 9 июня увеличилось до 22 человек.



Об этом сегодня сообщило «МЧС» при группировке «ЛНР».



Также отмечается, что 4 человека получили ранения, повреждено и разрушено объекты жилого сектора по 9 адресам и 6 объектов инфраструктуры.



Ранее сообщалось, что из-за обстрела погибли 15 человек, около 10 получили ранения.

Последствия обстрела в Кадиевке. Фото: телеграм-канал Леонида Пасечника

Напомним, 9 июня группировка «ЛНР» сообщала, что Кадиевка подверглась обстрелу. Отмечалось, что погибли не менее трех человек, а также повреждены жилые дома.



Украинская сторона заявила об уничтожении обстрелом стадиона в Кадиевке, где находилась база ЧВК «Вагнера».