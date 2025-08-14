Держава компенсує 70% іпотеки для мешканців Донбасу та інших прифронтових територій

Кабінет міністрів України затвердив перший пакет рішень для підтримки Донецької області та інших прифронтових регіонів. Програма охопить 238 громад у 10 областях, де мешкає 6,6 млн осіб, з яких 3,7 млн відносяться до вразливих груп населення.



Як повідомила в Telegram-каналі прем'єр-міністр Юлія Свириденко, ініціатива розроблена за дорученням президента та включає п'ять ключових напрямків: житло, безпеку, люди, бізнес та здоров'я.



Зокрема, у рамках програми «єОселя» держава компенсує 70% першого внеску за іпотекою для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій, а також 70% щомісячних виплат за кредитом у перший рік. Додатково передбачено 40 тис. грн. на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки.



Кожне домогосподарство отримає 19 400 грн. на придбання твердого палива, а також щомісячну компенсацію за 100 кВт електроенергії на людину.

Для підтримки населення оплата за участь у суспільно-корисних роботах зросте на 33%. Буде скасовано сплату адміністративних зборів та держмита — реєстрація бізнесу та майна стане безкоштовною. Учні прифронтових шкіл отримають безкоштовне харчування.



Аграріям виплатять субсидію 1000 грн за кожний гектар у зонах бойових дій. Передбачено гранти на закладку садів та теплиць до 400 тис. грн за гектар із компенсацією до 80% витрат.



Критично важливі підприємства матимуть змогу забронювати до 100% своїх працівників, які підлягають військовій службі.

Нагадаємо, на даний момент офіційно в Україні зареєстровано понад 4,5 мільйона людей зі статусом ВПО. Багато з них служать у Силах оборони України. Реальних програм здатних у короткий термін вирішити питання про надання житла для значної кількості військових-переселенців немає. Держава може запропонувати тимчасове житло, субсидію, іпотечні програми чи допомогу в оренді. Ще можна стати в чергу на отримання житла, але коли вона дійде саме до тебе, невідомо.