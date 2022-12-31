Пушилін записав новорічне звернення на фоні бойовиків

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін записав новорічне звернення у військовій обстановці.



На опублікованому відео Пушилін заявив, що приїхав відсвяткувати новий рік до «одного з підрозділів».



Його супроводжує депутат Держдуми РФ, колишній прем'єр-міністр «ДНР» Олександр Бородай, а також російський сенатор. Крім того, разом з ними стоять бойовики в масках.



«Завдяки таким хлопцям, які перебувають у мені за спиною і на інших ділянках фронту, і залежить, яким буде 2023 рік», — заявив він.

Пушилін додав, що їм «важливо звільнити споконвічно російські території».



31 грудня вже було показано новорічне звернення президента Росії Володимира Путіна. На цей раз він записав його не на тлі Кремля, а з військовими за спиною.