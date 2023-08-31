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Перейшов на бік РФ. «Мер» окупованого Маріуполя піде під суд

31 серпня 2023, 16:02

Перейшов на бік РФ. «Мер» окупованого Маріуполя піде під суд

Так званого «мера» окупованого Маріуполя чекає суд. Фото: ГБР Так званого «мера» окупованого Маріуполя чекає суд. Фото: ГБР

Так званого «мера» окупованого Маріуполя судитимуть, його звинувачують у колабораційній діяльності. Зраднику загрожує до 10 років за ґратами. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, чоловік раніше був начальником Маріупольського управління МВС у Донецькій області. Однак ще у 2014 році змінив присязі та перейшов на бік росіян. Відомо, що його засудили запорізький суд до 11 років ув'язнення за участь у терористичній організації.

Останні вісім років зрадник ховається від правосуддя на окупованих РФ територіях Донецької області. Після захоплення окупаційних військ Маріуполя він добровільно обійняв посаду так званого «голови адміністрації міста», — йдеться у повідомленні.

Зараз він під керівництвом представників Росії організує роботу органів окупаційної влади у Маріуполі.

Чоловік звинувачується у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо,засуджено мешканців Донецької області, які інформували російських окупантів про місця дислокації ЗСУ. Жителя міста Краматорська засуджено до 5 років, а мешканку міста Слов'янська — до 8 років ув'язнення.

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