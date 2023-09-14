Лукашенко отправился в РФ на встречу с Путиным: будут ли говорить об Украине?

Лукашенко сегодня отправился в РФ на встречу с Путиным. Фото: ТАСС

Сегодня, 14 сентября, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поехал в РФ на встречу с Владимиром Путиным. Об этом сообщили белорусские СМИ.

«Александр Лукашенко 14 сентября направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Центральной частью визита станут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября», - говорится в сообщении.

Отмечается, что главными темами переговоров будут:

международная повестка дня и региональная проблематика;

совместные задачи в экономике, в частности, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях;

совместная работа в сфере импортозамещения.

Напомним, всем «вагнеровцам» в Беларуси, которые не захотели подписывать контракт с Минобороны РФ и ехать на войну в Украину, предложили перейти в состав ППК «ГардСервис».