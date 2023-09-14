Лукашенко вирушив до РФ на зустріч із Путіним: чи говоритимуть про Україну?

Лукашенко сьогодні вирушив до РФ на зустріч із Путіним. Фото: ТАСС

Сьогодні, 14 вересня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поїхав до РФ на зустріч із Володимиром Путіним. Про це повідомили білоруські ЗМІ.

«Олександр Лукашенко 14 вересня подався з робочим візитом до Російської Федерації. Центральною частиною візиту стануть переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, які відбудуться 15 вересня», — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що головними темами переговорів будуть:

міжнародний порядок денний та регіональна проблематика;

спільні завдання в економіці, зокрема, у промисловості, сільському господарстві та інших галузях;

спільна робота у сфері імпортозаміщення.

Нагадаємо, всім «вагнерівцям» у Білорусі, які не захотіли підписувати контракт із Міноборони РФ та їхати на війну в Україну, запропонували перейти до складу ППК «ГардСервіс».