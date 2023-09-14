Лукашенко вирушив до РФ на зустріч із Путіним: чи говоритимуть про Україну?

Сьогодні, 14 вересня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поїхав до РФ на зустріч із Володимиром Путіним. Про це повідомили білоруські ЗМІ.
«Олександр Лукашенко 14 вересня подався з робочим візитом до Російської Федерації. Центральною частиною візиту стануть переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, які відбудуться 15 вересня», — йдеться у повідомленні.
Наголошується, що головними темами переговорів будуть:
Нагадаємо, всім «вагнерівцям» у Білорусі, які не захотіли підписувати контракт із Міноборони РФ та їхати на війну в Україну, запропонували перейти до складу ППК «ГардСервіс».