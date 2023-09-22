Войска РФ атаковали Курахово Донецкой области: попали в дома — 16 раненых

Российские войска обстреляли Курахово

В четверг вечером, 21 сентября, российские войска нанесли два удара по городу Курахово в Донецкой области. В результате атаки 16 гражданских получили ранения. Об этом передает «Суспільне».



По словам начальника МВА Романа Падуна, состояние людей врачи оценивают как среднее и легкое. Травмировались 10 мужчин и шесть женщин, детей среди раненых нет.



«Раненых средней тяжести сразу доставили в Кураховскую больницу», — отметил он.

Увечері російські війська обстріляли Курахове.



Станом на ранок відомо про 15 поранених у місті, повідомляє Донецька ОВА. pic.twitter.com/I2FSYwzePF — Новини Донбасу (@novostidnua) September 22, 2023

Падун уточнил, что оккупанты применили ракеты «Искандер». Также из-за обстрела пострадало многоэтажек, один подъезд разрушен полностью. Обследуем, работаем на месте с ГСЧС и полицией.



Напомним, оккупанты вечером 21 сентября обстреляли Шахтерск.