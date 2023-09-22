Війська РФ атакували Курахове Донецької області: влучили в будинки — 16 поранених

Російські війська обстріляли Курахове

У четвер увечері, 21 вересня, російські війська завдали двох ударів по місту Курахово на Донеччині. Внаслідок атаки 16 цивільних отримали поранення. Про це передає «Суспільне».



За словами начальника МВА Романа Падуна, стан людей лікарі оцінюють як середній та легкий. Травмувалися 10 чоловіків та шість жінок, дітей серед поранених немає.



«Поранених середньої тяжкості одразу доправили до Курахівської лікарні», — зазначив він.

Увечері російські війська обстріляли Курахове.



Станом на ранок відомо про 15 поранених у місті, повідомляє Донецька ОВА. pic.twitter.com/I2FSYwzePF — Новини Донбасу (@novostidnua) September 22, 2023



Падун уточнив, що окупанти застосували ракети «Іскандер». Також через обстріл постраждали багатоповерхівки, один під'їзд зруйнований повністю. Обстежуємо, працюємо на місці з ДСНС та поліцією.



Нагадаємо, окупанти увечері 21 вересня обстріляли Шахтарськ.