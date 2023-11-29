Задержанному тиктокеру-рецидивисту грозит до 8 лет тюрьмы

Тиктокер задержан за съемку работы ПВО. Фото: СБУ

СБУ задержала тиктокера-рецидивиста, который «засветил» работу ПВО во время дроновой атаки РФ на Одессу 5 ноября. Про задержание сообщил телеграм-канал службы безопасности.



Фигурант снял на камеру мобильного телефона работу украинской противовоздушной обороны и разместил соответствующие медиафайлы на своей странице в Тик-Ток. В описании под этим видео он указал точное время и место съемки.

Тиктокер задержан за съемку работы ПВО. Фото: СБУ

Уже через считанные минуты медиа попало в рекомендации многих пользователей соцсети, среди которых были представители спецслужб России.



Сотрудники СБУ установили личность и местонахождение фигуранта и задержали его. По данным следствия, злоумышленником оказался 35-летний одессит, ранее отбывавший наказание за кражу и ограбление. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.



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