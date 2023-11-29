Затриманому тіктокеру-рецидивісту загрожує до 8 років ув'язнення

Тіктокер затриманий за зйомку роботи ППО. Фото: СБУ

СБУ затримала тіктокера-рецидивіста, який засвітив роботу ППО під час дронової атаки РФ на Одесу 5 листопада. Про затримання повідомив телеграм-канал служби безпеки.



Фігурант зняв на камеру мобільного телефону роботу української протиповітряної оборони та розмістив відповідні медіафайли на своїй сторінці у ТікТок. В описі під цим відео він вказав точний час та місце фільмування.

Тіктокер затриманий за зйомку роботи ППО. Фото: СБУ

Вже за лічені хвилини медіа потрапило до рекомендацій багатьох користувачів соцмережі, серед яких були представники спецслужб Росії.



Співробітники СБУ встановили особу та місцеперебування фігуранта та затримали його. За даними слідства, зловмисником виявився 35-річний одесит, який раніше відбував покарання за крадіжку та пограбування. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.



Раніше голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що Кримський міст приречений і надалі буде багато сюрпризів.