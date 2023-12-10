Из-за обстрелов РФ без света остались три шахты на Донетчине

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов без света оказались несколько шахт в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«В Донецкой области из-за обстрелов отключалась воздушная линия 110 Кв. Обесточивались бытовые и промышленные потребители — в том числе 3 шахты», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что через несколько минут после отключения потребителей было заживлено частично, а через час — полностью по резервной схеме.



Напомним, оккупанты нанесли удар по одной из ТЭС в прифронтовой зоне 7 декабря.