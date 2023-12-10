Через обстріл РФ без світла залишилися три шахти на Донеччині

Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів без світла опинилися кілька шахт на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«У Донецькій області через обстріл відключалася повітряна лінія 110 кв. Знеструмлювалися побутові та промислові споживачі — у тому числі 3 шахти», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що за кілька хвилин після відключення споживачів було заживлено частково, а через годину — повністю за резервною схемою.



Нагадаємо, окупанти завдали удару по одній із ТЕС у прифронтовій зоні 7 грудня.