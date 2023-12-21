ВРУ проголосували за нових членів Рахункової палати: країни G7 просили не поспішати

Верховна Рада України проголосувала за призначення чотирьох нових членів Рахункової палати. Про це написав народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.



Він уточнив, що за ухвалення відповідного рішення проголосували 247 народних обранців.



За словами Железняка, новими членами Рахункової палати стали Єлизавета Пушко-Цибуляк, Сергій Ключка, Ольга Піщанська та Кирило Клименко.



Раніше посли країн «Групи семи» висловили стурбованість, що у Верховній Раді поспішають із призначенням чотирьох нових членів Рахункової палати до завершення її реформування.



Єдиною фракцією, яка не підтримала голосування, стала «Європейська Солідарність». Її представників не влаштував той факт, що одна з кандидаток Ольга Піщанська жила поряд із родиною Зеленських у Кривому Розі.



Згідно з висновками Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС, Україна має розширити мандат Рахункової палати та запровадити використання міжнародних стандартів аудиту.



Раніше посли країн «Групи семи» рекомендували Україні спочатку змінити умови конкурсу до Рахункової палати й лише після цього обирати нових членів.