Российский беспилотник атаковал жилой дом в Никополе

Беспилотник РФ попал в жилой дом в Никополе, в очередной раз атаковав гражданскую инфраструктуру города дронами-камикадзе. Об этом сообщили в ГСЧС.
«В результате падения одного из ударных БпЛА произошло разрушение и возгорание двухэтажного жилого дома на площади 80 кв.м.», — прокомментировали спасатели.
По информации представителей службы ГСЧС, пожар был ликвидирован и никто из жителей не пострадал.
Ранее армия России выпустила 637 снарядов по деоккупированным населенным пунктам Херсонской области, спровоцировав пожары в складских помещениях.