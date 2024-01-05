Российский беспилотник атаковал жилой дом в Никополе

Беспилотник РФ попал в жилой дом в Никополе, в очередной раз атаковав гражданскую инфраструктуру города дронами-камикадзе. Об этом сообщили в ГСЧС.



«В результате падения одного из ударных БпЛА произошло разрушение и возгорание двухэтажного жилого дома на площади 80 кв.м.», — прокомментировали спасатели.



По информации представителей службы ГСЧС, пожар был ликвидирован и никто из жителей не пострадал.



Ранее армия России выпустила 637 снарядов по деоккупированным населенным пунктам Херсонской области, спровоцировав пожары в складских помещениях.