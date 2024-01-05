Російський безпілотник атакував житловий будинок у Нікополі

Безпілотник РФ влучив у житловий будинок в Нікополі, в черговий раз атакувавши цивільну інфраструктуру міста дронами-камікадзе. Про це повідомили у ДСНС.



«Внаслідок падіння одного з ударних БпЛА сталося руйнування та займання двоповерхового житлового будинку на площі 80 кв.м», — прокоментували рятувальники.



За інформацією представників служби ДСНС, пожежу було ліквідовано і ніхто з мешканців не постраждав.



Раніше армія Росії випустила 637 снарядів по деокупованим населеним пунктам Херсонської області, спровокувавши пожежі на складських приміщеннях.